فورد تقدم النسخة 10 مليون من سيارتها موستانج

واشنطن(صدى):

وصلت أفضل سيارات فورد المحبوبة موستانج لمرحلة جديدة من خلال انتاج النسخة رقم 10 مليون في مصنع الشركة في ميشيجان ، والسيارة تستعد لبيعها بالفعل . والسيارة رقم 10 مليون سيارة مكشوفة بمحرك V8 سعة 5 لتر بيضاء اللون وهذه السيارة تأتي في اصدار بريميوم وهو ما يعني تزودها مقاعد جلدية بتحكم في الحرارة ونظام ترفيهي من فورد SYNC 3 .

كما تأتي بنظام صوتي موندو من 9 سماعات وتحمل السيارة لون أبيض ويمبلدون فيما كانت أول سيارة موستانج تم بيعها تحمل اللون الأزرق في عام 1965والتي تم شرائها من قبل مدرس في شيكاغو الأمريكية. ومن المتوقع عرض السيارة في جولة Woodward Dream Cruise المقبلة والتي تتكون من 40 ألف سيارة وتأتي برعاية فورد في الأساس.