/ تعليم تبوك يعتمد رسوم المدارس الأهلية والأجنبية ورياض الأطفال

محمود البلوي(صدى):

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري, بيان الرسوم الدراسية الجديد لجميع المدارس الأهلية والأجنبية “بنين وبنات”, ورياض الأطفال بالمنطقة للعام الدراسي المقبل 1439/1440.

وأوضح مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك خالد بن علي العمري, أن البيان جاء بعد موافقة اللجنة الرئيسيّة في وكالة التعليم الأهلي في الوزارة المتضمن اعتماد الرسوم الجديدة لبعض المدارس إما بصورة كلية أو بصورة جزئية وتثبيت الرسوم لبعض المدارس كما تم رفض طلبات بعض المدارس لزيادة الرسوم لعدم استيفائها الضوابط المحددة.

وأفاد أنه يمكن لأولياء الأمور تقديم أي ملاحظات تتعلق بذلك عبر إيميل مكتب التعليم الأهلي بتعليم تبوك: