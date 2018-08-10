بالصور.. طريقة لغسل سيارتك دون اﻹضرار بالطلاء

متابعة ـ أميرة خالد(صدى):

اعتاد كافة ملاك السيارات غسل سياراتهم بأنفسهم في الماضي، ورغم انخفاض هذه النسبة حالياً بفضل توفير هذا في العديد من مراكز الخدمة مقابل سعر زهيد، إلا أن العديد من اﻷشخاص مازالوا يفضلون غسل سياراتهم بأنفسهم، فما هي الطريقة اﻷفضل لفعل ذلك دون إلحاق أي أضرار بالطلاء؟ .

يجب في البداية التأكد من تواريخ اﻹنتاج واﻹنتهاء الخاصة بمنظفات وملمعات السيارات، إذ أن بعض المواد الكيميائية التي تحتويها هذه المواد قد تضر بطلاء سيارتك على المدى البعيد في حالة إنتهاء صلاحيتها، فقد ولت أيام استخدام الاسفنجة وبعض الماء والصابون في تنظيف السيارات بسبب احتمالية إزالة هذه الطريقة لبعض الطلاء، حيث أن المنظفات والملمعات تعمل على استعادة سيارتك لمظهرها البرّاق وهي جديدة.

يفضل المتخصصين في غسيل السيارات البدء بتغليف السيارة بالكامل في مزيج من الرغوة المنظفة وتركها لمدة 10 دقائق كي تقوم بإذابة الطبقة السطحية من اﻷوساخ دون مسح السيارة قبل ذلك، ثم يتم بعد ذلك رش السيارة بالمياه ﻹزالة الرغوة حاملة اﻷتربة، قبل أن يتم لاحقاً غسل السيارة مرة أخرى يدوياً مع إزالة أي أتربة عالقة قبل رش السيارة بالمياه مرة أخرى ويتم تجفيفها بعدها مع وضع ملمع راتنج لاحقاً لاستعادة بعض من مظهر سطح السيارة اللامع.

هذا ويتم في النهاية تغطية السيارة بشمع عالي الدقة، اﻷمر الذي يجعل السيارة الامعة للغاية بما يدوم لعدة أشهر، ورغم أن الأمر قد يبدو متعباً وقد يستغرق أكثر من ثلاثة ساعات، إلا أن النتيجة النهائية تستحق الجهد بعد رؤية السيارة وقد استعادت بريقها.