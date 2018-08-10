برشلونة لا يمانع الاستغناء عن ” ديمبلي “

ماجد محمد(صدى):

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يمكن أن يستغنى عن أحد نجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية إذا ما عُرض عليها عرضًا جيدًا.

وأشارت التقارير، إلى أن إدارة النادي الكتالوني على علم بأن باريس سان جيرمان يهتم بالدولي الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي، لذلك فيمكن أن تبيعه إذا عرض عليها عرضًا مغريًا له.

وأفادت التقارير، بأن سان جيرمان يرغب في ضم الفرنسي ديمبلي خلال الفترة الحالية، لذلك فليس هناك ضمان لاستمرارية اللاعب في صفوف برشلونة.