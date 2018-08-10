وظائف تعليمية وفنية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية ” BAE SYSTEMS ” المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، باب التقديم على عدد من الوظائف التعليمية والهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح بدءً من تاريخ 9 أغسطس 2018م، وذلك للسعوديين والمقيمين، حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، تبوك، والطائف “.

وأضافت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشغل وحدة التحكم التجريبية.

. مدير الاتصالات.

. مدرب مراقبة جوية.

. مشغل مساندة وحدة المراقبة الجوية.

. مدرب توجيه مقاتلات.

. مشغل مساندة وحدة توجيه المقاتلات.

. مدير أقسام الهندسة.

. رئيس التدريب الجوي والحكومه.

. مشرف مناوب محاكاة طائرات الهوك.

. مشغل ميكانيكي- التايفون.

كما أشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا