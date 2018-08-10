وظائف تعليمية وفنية وهندسية شاغرة لدى BAE SYSTEMS
فتحت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية ” BAE SYSTEMS ” المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، باب التقديم على عدد من الوظائف التعليمية والهندسية والفنية والإدارية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.
وأوضحت الشركة أن التقديم متاح بدءً من تاريخ 9 أغسطس 2018م، وذلك للسعوديين والمقيمين، حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الرياض، تبوك، والطائف “.
وأضافت أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مشغل وحدة التحكم التجريبية.
. مدير الاتصالات.
. مدرب مراقبة جوية.
. مشغل مساندة وحدة المراقبة الجوية.
. مدرب توجيه مقاتلات.
. مشغل مساندة وحدة توجيه المقاتلات.
. مدير أقسام الهندسة.
. رئيس التدريب الجوي والحكومه.
. مشرف مناوب محاكاة طائرات الهوك.
. مشغل ميكانيكي- التايفون.
كما أشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا
ماجد[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله الموفق و المستعان 🙌
عمار السويلم[ عدد التعليقات: 1763 ] نشر منذ 2 ساعتين
👌👌👌