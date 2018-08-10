بدء اختبارات الفصل الصيفي بتعليم تبوك الأحد القادم

تبوك(صدى):

يبدأ طلاب وطالبات الفصل الصيفي للمرحلة الثانوية بقسميها (النظام الفصلي – نظام المقررات) بتعليم منطقة تبوك اختبارات نهاية الفصل الصيفي الأحد القادم, وتستمر أربعة أيام.

وأكد المساعد للشؤون التعليمية ” البنين ” ماجد بن عبدالرحمن القعير, على استكمال الاستعدادات كافة, وجاهزية المدارس للاختبارات، وتهيئة المناخ المدرسي المناسب للطلاب لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة, وذلك في كل من ثانوية تبوك، وثانوية أبي موسى الأشعري، وثانوية الملك عبدالله ، وثانوية طلحة بن عبيدالله بضباء، وثانوية الوجه ، وثانوية الأقصى بتيماء، وثانوية هارون الرشيد بأملج.

من جهتها تابعت المساعدة للشؤون التعليمية نجلاء الشامان “بنات” , سير الاستعدادات للاختبارات في مدارس البنات وهي الثانوية الثانية والثانوية الخامسة ، والثانوية الحادية والعشرون بتبوك وذلك بتهيئة القاعات وتجهيزها بما يضمن أداء الطالبات لاختباراتهن على أكمل وجه.