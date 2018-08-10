انهيار الليرة التركية يضيع ثروات المستثمرين

أنقرة(صدى):

أضاع انهيار الليرة التركية المستمر خلال الفترة الحالية، ثروات المستثمرين في تركيا خاصة في مجال العقارات.

وتعاني الليرة التركية من حالة من الانهيار الكبير أمام الدولار، حيث هبطت الليرة التركية بشكل حاد مقابل الدولار خلال تداولات، اليوم الجمعة.

وارتفع سعر الدولار إلى 6.0755 ليرة تركية بنسبة 9.46%، مسجله أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفي حال تطبيق هذا الانخفاض الحاد على مجال العقارات فمن اشترى عقارًا في تركيا بهدف الاستثمار منذ سنتين فقط، في حال كان ثمنه 500 ألف ليرة أي كلفه 166 ألف دولار، بينما اليوم الـ500 ألف ليرة تساوي 78 ألف دولار.

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