4 أطعمة تخلصك من دهون بطنك نهائيا

أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أنه يمكن التخلص من دهون البطن المتراكمة، بتناول مجموعة من الأطعمة، بشكل يومي .

ومن هذه الأطعمة :

اللوز

يمكن تناول اللوز في وجبة الإفطار، فهو يمنحك الطاقة، لما يحتويه من دهون جيدة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويساعد على حرق الدهون.

الشيكولاتة الداكنة

إذا كنتِ من محبي الحلوي، فيمكنك تناول قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة، فهي تساعد في تقليل السعرات الحرارية، وتخليصك من الدهون المتركزة في البطن.

المأكولات البحرية

مثل الأسماك والتونة والجمبري، خاصة المشوية، التي تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3 تساعد في تسريع عملية حرق السعرات الحرارية بالجسم، وتخلصك من الدهون المتركزة في منطقة البطن.

الزبادي خالي الدسم

يمكنك تناوله في وجبة الإفطار، فهو يساعد في حرق الدهون، وتسريع عملية حرق السعرات الحرارية بالجسم، كما أنه مرطب جيد في هذا الصيف الحار.