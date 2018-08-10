وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة لدى جنرال إلكتريك

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة جنرال إلكتريك ” General Electric ” المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية والهندسية الشاغرة، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من تاريخ 9 أغسطس 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لذوي الخبرة والخريجين الجدد من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعدد من الشركات المتعاقدة معها في كل من ” الرياض، الدمام، الخبر، والظهران ” .

وأشارت إلى أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– أخصائي أول خدمات- التكليف.

– مهندس جودة المورد.

– منسق الدعم الفني التشغيلي والأداء.

– مهندس عام حقل.

– قائد العمليات الضريبية.

– أخصائي مركز الخدمة.

– مفتش جودة.

– قائد إدارة العمليات.

– مشغل ومبرمج ماكينات.

– مدير الخدمات- استشارات الموثوقية الرقمية.

– مستشار تقني.

– مستشار أول- استراتيجية الأصول (عدد وظيفتين).

– فني لحام.

– مهندس حقل- الإكمال.

– فني الصحة والسلامة والبيئية.

– مدير الحسابات- سوائل الحفر.

– مهندس حقل- سوائل الحفر.

– مهندس حقل- الاتصالات السلكية.

كما لفتت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي هنـــــا .