” صقر ” يفسد زفاف عروسين ويطير بخاتم الزواج

أمستردام(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، قضى ” صقر ” على فرحة عروسين بزفافهما في هولندا، وذلك بعد أن التقط خاتم زواجهما وطار به محلقًا في السماء، ليعطل بدوره مراسم الزواج.

وكان من المقرر أن يقدم هذا الصقر المدرب، خاتم الزواج في حفل زفاف العروسين، والمقام بقلعة ” دورشتيد ” التاريخية بمقاطعة أوترخت الهولندية، فأشار العروسين إلى الصقر ليطير بالخاتم فوق الخيمة المقام بها العرس، ولكنه ضل طريقه، ووقف على مسافة تقرب من 300 متر.

وعليه، ضاع خاتم الزواج، ولم يتم العثور عليه حتى بعد إحضار أجهزة الكشف عن المعادن ورجال الإطفاء للمساعدة في البحث، حيث يحمل هذا الخاتم – المصنوع جزئيًا من الذهب – قيمة معنوية كبيرة للعروس، فهو خاتم زواج جدها.

وبالرغم من فقدان العروسين لخاتم الزواج، إلا أنهما استمرا في مراسم حفل زفافهما، ولكن دون ” الخاتم ” المفقود.