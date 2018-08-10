” التحالف ” يدمر مخزن سلاح تابع للحوثيين في الحديدة

وكالات(صدى):

دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مخزن سلاح تابع لمليشيا الحوثي الموالية لإيران، في محافظة الحديدة على الساحل الغربي للبلاد، اليوم الجمعة.

وكشفت مصادر، أن طائرات التحالف نفذت غارة جوية على المخزن، في منطقة الريمية جنوبي التحيتا، بمحافظة الحديدة، وفقا لـ ” سكاي نيوز عربية ” .

وذكرت المصادر أن الطائرات قصفت مواقع أخرى وتجمعات لميليشيا الحوثي جنوبي التحيتا، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين.

وتدعم قوات التحالف الذي تقوده السعودية، قوات المقاومة المشتركة التي فتحت أكثر من جبهة قتال في الساحل الغربي، ونجحت في طرد الحوثيين من مساحات شاسعة به.