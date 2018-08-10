” الزكاة والدخل ” تضبط 323 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة

علي القحطاني(صدى):

ضبطت الهيئة العامة للزكاة والدخل، 323 مخالفة تتعلق بضريبة القيمة المضافة؛ وذلك ضمن إطار حملتها التفتيشية في المراكز التجارية ومحلات بيع الجوالات والأجهزة الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

وعن المواقع التي استهدفتها الحملة، فإنها استهدفت مطلع الأسبوع الحالي 1876 موقعا بمختلف مناطق المملكة، حيث تركزت المخالفات على عدم التزام المنشآت باستخدام نماذج الفواتير الضريبية المعتمدة التي تتضمن الرقم الضريبي للمنشأة.

كذلك شملت عدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وإصدار فاتورة من قبل منشأة غير ملتزمة بمتطلبات الفاتورة الضريبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الهيئة كافة المستهلكين باستخدام التطبيق الخاص بضريبة ” القيمة المضافة ” ؛ الذي يتيح لهم التعرف على ما إذا كانت المنشأة التي يتعاملون معها مسجلة في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجلة في النظام الضريبي.

كما نوهت عن خدمة التبليغ عن المنشآت المخالفة عبر التطبيق، أو التواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة على الرقم ” 19993 ” .