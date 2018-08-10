وظائف إدارية وفنية شاغرة بغرفة الأحساء

فاطمة المالكي(صدى):

تنظم غرفة الأحساء، لقاءًا توظيفيًا مع مصنع شركة ” الراشد ” للبوليسترين، والذي يوفر 26 وظيفة إدارية وفنية شاغرة، لحملة شهادات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– منسق مبيعات: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أمين مستودع: شهادة الدبلوم في تخصص الإدارة.

– رسام أوتوكاد: شهادة الدبلوم في تخصص (Autocad).

– مشغل ماكينة: شهادة الدبلوم الفني.

– عامل إنتاج: شهادة الثانوية العامة فما دون.

وكشفت غرفة الأحساء، عن المزايا المتوفرة بتلك الوظائف، وهي:

– تأمين طبي.

– بدل سكن.

– بدل مواصلات.

فيما حددت الغرفة موعد المقابلات الشخصية، والتي ستعقد في يوم الإثنين 2 ذو الحجة 1439هـ الموافق 13 أغسطس 2018م، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وذلك بقاعة الشيخ سليمان الحماد في مقر غرفة الأحساء.