تياجو خارج حسابات ريال مدريد
نفت صحيفة ” موندوديبورتيفو ” الإسبانية، وجود أي تواصل بين إدارة ريال مدريد ولاعب وسط بايرن ميونخ الإسباني تياجو ألكانتارا.
وأكدت الصحيفة أن نجم البايرن خارج حسابات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط أنباء ربطت بيت اللاعب والنادي الملكي لتعويض للرحيل المحتمل للوكا مودريتش.
كما أشارت إلى أن َمدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش، عقد اجتماعًا مع اللاعب تياجو، وأكد له أن دوره سيكون مهمًا بالفريق، خلال الفترة المقبلة.
طلال[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 9 دقائق
تخبط اخبار الصحافة وتناقضها دليل ان الريال عامل بلوك عليهم
ماجد[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 9 دقائق
والله من اول الميركاتو وانا بقول ان الريال مداش اى معلومات لأى جريدة اسبانية او غير اسبانية السنة دى وماركا والاس حالتهم صعبة جدا الموسم ده فى الميركاتو ومستوى الهبد عالى ما شاء الله 🤣😂😂