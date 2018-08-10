تياجو خارج حسابات ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

نفت صحيفة ” موندوديبورتيفو ” الإسبانية، وجود أي تواصل بين إدارة ريال مدريد ولاعب وسط بايرن ميونخ الإسباني تياجو ألكانتارا.

وأكدت الصحيفة أن نجم البايرن خارج حسابات ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط أنباء ربطت بيت اللاعب والنادي الملكي لتعويض للرحيل المحتمل للوكا مودريتش.

كما أشارت إلى أن َمدرب بايرن ميونخ نيكو كوفاتش، عقد اجتماعًا مع اللاعب تياجو، وأكد له أن دوره سيكون مهمًا بالفريق، خلال الفترة المقبلة.