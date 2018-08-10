أم العريس تتوفى في زفافه ويتقدم بدعوى طلاق زاعما: ” وشها نحس “

القاهرة(صدى):

توجه زوج مصري بعد أيام من زفافه، إلى محكمة الأسرة المصرية، مطالبًا بفسخ عقد زواجه بسبب ” نحس زوجته ” ، ومازالت المحكمة تنظر الدعوى حتى الآن.

وبدأت التفاصيل، حين أقيم حفل الزفاف وسط أجواء الفرحة من الأهالي والأقارب، ليتحول حفل الزفاف إلى مأتم، وذلك حين سقطت والدة العريس مغشيًا عليها أمام ” كوشة ” العروسين، لتتوفى في الحال، إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية.

وألقى جميع المدعوين بحفل الزفاف اللوم في ذلك على العروس، زاعمين أن ” وشها نحس ” ، ومتهمين إياها بأن ” نحسها ” هو السبب وراء وفاة والدة العريس، حيث ودع الزوج أمه إلى مثواها الأخير وسط دموع وصراخ، ليتحول شهر العسل الى عزاء من أقارب العريس.

وبعد تلقي الزوج عزاء والدته، بات يفكر في أيامه الماضية مع خطيبته، ويستعيد لقطات من أيام خطوبتهما، ويتذكر أنه في أول أيام الخطوبة، تم نقله إلى إحدى الأماكن البعيدة النائية، وحينها أكد له أصدقائه أن خطيبته ” وشها وحش عليه ” ، ولكنه لم يهتم بحديثهم.

كما استعاد الزوج موقفًا آخر، وهو حين دعته خطيبته إلى تناول العشاء مع أسرتها في أحد الأيام، وفي طريقه إليها، صدمته سيارة ليصاب بكسر مضاعف ويظل بمنزله شهرًا كاملاً لتلقى العلاج.

وكذلك حين قرر العروسين، حجز قاعه الفرح، فأثناء تواجدهما داخلها، اشتعلت النيران فيها ليهربا من وسط النيران، ويقوم بحجز قاعه أخرى، وأخيرًا وأثناء زفافه، تصاب والدته بهبوط فى الدورة الدموية وتسقط أمام كوشه العروسين جثه هامدة ليتحول يوم عرسه إلى أتعس أيام حياته.

وعليه، اقتنع الشاب بأن ” نحس زوجته ” هو الذي تسبب في حدوث كل تلك الوقائع الحزينة له، مما دفعه للتقدم بطلب فسخ عقد زواجه منها.