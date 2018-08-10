” الخارجية ” تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت وزارة الخارجية، باب التقديم على وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف.

وأوضحت الوزارة أن الوظيفة تحت مسمى ” مدير المراسم والتشريفات “، وذلك للعمل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وأشارت إلى أنه على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الدخول على الرابط التالي هنا، لافته إلى أن آخر موعد لتقديم الطلبات في تاريخ 20 أغسطس 2018م.