بعد رصده في السرير مع زميله.. اتهامات لفنان شهير بالمثلية

أماني الغامدي(صدى):

تعرض الفنان المصري ​خالد أبو النجا​ ، لهجوم حاد وصل إلى حد اتهامه بالمثلية الجنسية، بعد نشره صورة صادمة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهر أبو النجا في الصورة على السرير مع شخص آخر وهو الفنان ​تامر هجرس​ عندما خضعا لجلسة تصوير في بدايتهما لخوض تجربة عرض الأزياء، إلا أن البعض اعتبر أن سبب نشر ابو النجا لصوره العارية هو تمهيد لإعلانه عن أنه مثلي جنسي.

وقرر أبو النجا الرد على هذا الاتهام، وعلق بأنه فخور بهذه الصورة ولا يكترث لأراء واتهمات الناس.

وكان أبو النجا أثار في العام 2015 ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبر تأييده قانون زواج المثليين الذي أقر في الولايات المتحدة الأميركية، فقام بوضع شعار ” قوس قزح ” الذي يمثل شعار حركة تحرر المثليين والمتحولين جنسياً على صورته الشخصية.