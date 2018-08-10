بالصور.. انحراف شاحنة تغلق طريق المدينة – مكة

نايف السالم(صدى):

انحرفت شاحنة جراء الأمطار التي شهدتها قوى الهجرة، ما أدى إلى إغلاق طريق المدينة المنورة- مكة المكرمة عند الكيلو 130.

وتسبب انحراف الشاحنة في إعاقة حركة المرور على الطريق الذي شهد ازدحامًا بالحافلات في ظل موسم الحج، حتى تدخل أمن الطرق وأزاح الشاحنة عن المسارات.