بالصور.. انحراف شاحنة تغلق طريق المدينة – مكة
انحرفت شاحنة جراء الأمطار التي شهدتها قوى الهجرة، ما أدى إلى إغلاق طريق المدينة المنورة- مكة المكرمة عند الكيلو 130.
وتسبب انحراف الشاحنة في إعاقة حركة المرور على الطريق الذي شهد ازدحامًا بالحافلات في ظل موسم الحج، حتى تدخل أمن الطرق وأزاح الشاحنة عن المسارات.
ماجد[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 16 دقيقة
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يسترها علي الجميع يارب ويكفينا الشر
شجون[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 15 دقيقة
الاهم الان ان الجميع بخير