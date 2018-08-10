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بالصور.. انحراف شاحنة تغلق طريق المدينة – مكة

بالصور.. انحراف شاحنة تغلق طريق المدينة – مكة
نايف السالم(صدى):

انحرفت شاحنة جراء الأمطار التي شهدتها قوى الهجرة، ما أدى إلى إغلاق طريق المدينة المنورة- مكة المكرمة عند الكيلو 130.

وتسبب انحراف الشاحنة في إعاقة حركة المرور على الطريق الذي شهد ازدحامًا بالحافلات في ظل موسم الحج، حتى تدخل أمن الطرق وأزاح الشاحنة عن المسارات.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 16 دقيقة

لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يسترها علي الجميع يارب ويكفينا الشر

[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 15 دقيقة

الاهم الان ان الجميع بخير

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