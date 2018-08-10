بالفيديو.. ” الماجد ” يوضح حكم وقوف الطلاب تحية للمعلم عند دخوله الفصل

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، قاضي الاستئناف، وعضو مجلس الشورى السابق، عن حكم وقوف الطلبة تحية للمعلم إذا دخل الصف، مؤكدًا جواز ذلك، مشيرًا إلى أن الأصل في مسائل العادات هو ” الإباحة ” .

وأوضح ” الماجد ” ، خلال لقاء تليفزيوني له، أن مسألة القيام احترامًا للداخل والقادم مسألة اجتهادية، والصحيح فيه أنه جائز ولا شيء فيه، لأن الأصل في مسائل العادات هو الإباحة إلا أن يدل الدليل على التحريم.

وأبان قاضي الاستئناف، أن معنى قوله ﷺ ” من أحب أن يتمثل له الناس قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار ” ، هو أن يقف الناس على رأسه، أما وقوف الحراس فلا بأس، لكن أحيانًا يقفون ويستمرون تعظيمًا له.

وأضاف ” الماجد ” ، أن بعض العلماء يرى القيام للداخل تكريمًا له بأنه مباح، فيما يرى البعض الآخر أنه مكروه.