بي ام دبليو الفئة الثالثة الكهربائية بالكامل تظهر أثناء اختبارها لأول مرة

أميرة خالد(صدى):

استطاعت تيسلا وأخيرا النجاح في إنتاج موديل 3، لكنها على وشك مواجهة منافسين أقوياء، حيث ظهرت بي إم دبليو الفئة الثالثة الكهربائية بالكامل لأول مرة أثناء اختبارها.

ما يؤكد ماهيتها هو ملصق “ مركبة اختبار كهربائية ” بالباب الأمامي، إلى جانب أنها تختبر أمام موديل 3.

يظل هذا النموذج مظهره اختباريا، ما يعني أن الموديل الإنتاجي سيختلف قليلا بالتصميم، ذلك يتضمنه إزالة العادم المزدوج وشبكة التبريد حيث لا حاجة إليهما بالسيارات الكهربائية.

الداخلية متوقع أن تكون نفسها المتاحة بالفئة الثالثة العادية، مع حصولها على لمسات تميّزها عنها يتضمنها عدادات القياسات ونظام المعلومات الترفيهي المتوافق مع مواصفاتها كسيارة كهربائية.

متوقع أن يكفي المدى الكهربائي قطع مسافات تتراوح بين 450-550 كيلومتر، على أن يساهم في ذلك المكونات خفيفة الوزن بالهيكلة، وبالنسبة إلى المحرك سيكون بحدود 270 حصان يتصل بجير ذو سرعة وحيدة، يرسل الطاقة إلى نظام دفع خلفي أو رباعي.

هذا وبي إم دبليو متكتمة على تفاصيل السيارة، إلا أنه متوقع تدشينها خلال 2020 أو 2021.