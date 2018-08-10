رغم معارضة ترامب.. والدي زوجته ميلانيا يحصلان على الجنسية الأمريكية

واشنطن(صدى):

شهدت مدينة نيويورك، منح والدا ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، السلوفينية الأصل، الجنسية الأمريكية، وسط توقعات بأن يكون التجنيس قد تم عبر برنامج للم شمل الأسر، والذي يعارضه ” ترامب ” بشدة.

وخلال حفل التجنيس الذي أقيم أمس الخميس في نيويورك، أدى والدا زوجة الرئيس الأمريكي فيكتور وأماليا نافس اليمين للحصول على الجنسية الأمريكية.

جاء ذلك على الرغم من انتقاد ” ترامب ” ومعارضته الشديدة لنظام ” لم الشمل ” ، الذي يسمح للرعايا الأمريكيين المجنسين، بتولي كفالة أفراد من عائلاتهم، الأمر الذي يناقض حصول والدي السيدة الأولى على الجنسية بموجب هذا البرنامج.

ويرى ” ترامب ” ، أن نظام ” لم الشمل ” ، يحرم الأمريكيين من الوظائف، ويهدد الأمن القومي، مما جعله يتبع نهجًا متشددًا في سياسة الهجرة، منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.