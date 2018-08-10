رغم معارضة ترامب.. والدي زوجته ميلانيا يحصلان على الجنسية الأمريكية
شهدت مدينة نيويورك، منح والدا ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي، السلوفينية الأصل، الجنسية الأمريكية، وسط توقعات بأن يكون التجنيس قد تم عبر برنامج للم شمل الأسر، والذي يعارضه ” ترامب ” بشدة.
وخلال حفل التجنيس الذي أقيم أمس الخميس في نيويورك، أدى والدا زوجة الرئيس الأمريكي فيكتور وأماليا نافس اليمين للحصول على الجنسية الأمريكية.
جاء ذلك على الرغم من انتقاد ” ترامب ” ومعارضته الشديدة لنظام ” لم الشمل ” ، الذي يسمح للرعايا الأمريكيين المجنسين، بتولي كفالة أفراد من عائلاتهم، الأمر الذي يناقض حصول والدي السيدة الأولى على الجنسية بموجب هذا البرنامج.
ويرى ” ترامب ” ، أن نظام ” لم الشمل ” ، يحرم الأمريكيين من الوظائف، ويهدد الأمن القومي، مما جعله يتبع نهجًا متشددًا في سياسة الهجرة، منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51615 ] نشر منذ 1 ساعة
الواسطه قويه …………..
,, وشلون تفسرها هذي ياالاصهب الالهب …….؟