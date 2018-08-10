منع دخول 27 ألف رأس من الماشية الصومالية لإصابتها بحمى الوادي المتصدع

نايف السالم(صدى):

قامت وزارة البيئة والمياه والرزاعة، ممثلة في الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة، بإصدار قرارًا بمنع دخول إرسالية يبلغ حجمها 27 ألف رأس من الماشية إلى الصومال؛ وذلك على خلفية إصابتها بحمى الوادي المتصدع.

وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد الرحمن الزهراني، مدير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة، أن الإجراءات الصحية التي أجرتها الوزارة للمواشي القادمة من الصومال على الباخرة ” لايفستوك 19 ” ، أثبتت وجود إصابات بحمى الوادي المتصدع بينها.

فيما قال موردي الماشية، أن سعر رأس الماشية الصومالي زنة 12 كيلوجرامًا يصل إلى 260 ريالًا، بينما يتراوح سعر المحلي زنة 25 كليوجرامًا بين 250 ريالًا إلى 300 ريال.

أما فيما يتعلق بهذه الإرسالية التي تم حظر دخولها، أوضح ” الموردون ” ، أن مستوردي هذه الإرسالية هم من الموردين المتعاقدين مع مشروع المملكة؛ للإفادة من الهَدي والأضاحي لموسم حج 1439هـ.