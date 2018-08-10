مراكز ” عبور ” تعلن عن توفر وظائف تعليمية شاغرة بالقصيم

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مجموعة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف تعليمية شاغرة للمواطنين والمقيمين، على مسمى ” معلم تربية خاصة ” ؛ وذلك للعمل لدى مدرسة ” غدق التنمية الأهلية – للبنين ” بمنطقة القصيم.

وأوضحت المجموعة أن الوظائف المتاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، في التخصصات التالية: ” صعوبات تعلم، توحد، إعاقة عقلية ” .

وناشدت المجموعة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، بتسجيل طلباتهم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك من خلال الرابط التالي: هنا .