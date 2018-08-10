الأمير خالد بن سلمان عن إيران والحوثي: هل يقبل الشعب اليمني أن يكون لعبة؟
أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، أن اللواء ناصر شعباني قيادي بالحرس الثوري الإيراني اعترف بوقاحة أن نظام الملالي أمر مليشيا الحوثي الإيرانية بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر.
وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن الحوثيين وحزب الله هم عمق إيران الاستراتيجي، مؤكدًا أن النظام الغيراني حذف تصريحات القيادي شعباني من وكالة الأنباء الإيرانية.
وقال الأمير خادل ” بعد أن اتضح أكثر من مرة أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع بيد النظام الإيراني يوجههم كيفما يشاء؛ هل يقبل الشعب اليمني الحرّ، أصل العرب، أن يكون لعبة بيد الولي الفقيه ومشروعه؟ ” .
وأضاف ” لماذا يموت العرب من أجل ذلك؟ اليمنيون الذين نعرفهم لا يرضون أن يكون اليمن جزءً من إيران بل عربيًا مستقلًا ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليمن مو اصل العرب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 2 ساعتين
كلام منطقي
اليمن امة عربية اسلامية اهل نخوة واصالة
عمار[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم انصر اليمنيين الشرفاء وعجل بهلاك اذناب ايران واتباعه من الخونه اليمنيين إلى متى يستيقضون ويعرفوا ان ايران تريدهم جسرآ لعدوانهم اين الشرفاء من القبائل اليمنيه انهضوا واستوعبوا مخططات ايران الأرهابيه اللهم انصر قواتنا وتحالفنا نصرا مبينآ عاجلآ غير اجل اللهم امين 🇸🇦
ماجد[ عدد التعليقات: 2449 ] نشر منذ 2 ساعتين
قطعا لايقبل اليمني الشريف ان يصبح حاله حال الاحوازي المقهور الذي تسلط عليه جلاوزة الولي الفقيه وجعلوه مهان..