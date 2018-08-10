الأمير خالد بن سلمان عن إيران والحوثي: هل يقبل الشعب اليمني أن يكون لعبة؟

فهمي محمد(صدى):

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأمير خالد بن سلمان، اليوم الجمعة، أن اللواء ناصر شعباني قيادي بالحرس الثوري الإيراني اعترف بوقاحة أن نظام الملالي أمر مليشيا الحوثي الإيرانية بضرب ناقلات النفط السعودية في البحر الأحمر.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان، أن الحوثيين وحزب الله هم عمق إيران الاستراتيجي، مؤكدًا أن النظام الغيراني حذف تصريحات القيادي شعباني من وكالة الأنباء الإيرانية.

وقال الأمير خادل ” بعد أن اتضح أكثر من مرة أن الحوثيين ليسوا سوى أتباع بيد النظام الإيراني يوجههم كيفما يشاء؛ هل يقبل الشعب اليمني الحرّ، أصل العرب، أن يكون لعبة بيد الولي الفقيه ومشروعه؟ ” .

وأضاف ” لماذا يموت العرب من أجل ذلك؟ اليمنيون الذين نعرفهم لا يرضون أن يكون اليمن جزءً من إيران بل عربيًا مستقلًا ” .