كبير مشجعي بيراميدز يكشف تفاصيل لقائة بتركي آل الشيخ

ماجد محمد(صدى):

علق كبير مشجعي نادي الزمالك المصري عبده دربالة، والذي تحول إلى تشجيع نادي براميز حاليًا، على زيارة رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ المفاجئة له في محل ” الكاوتش ” البسيط الذي يملكه.

وأكد ” دربالة ” أن المستشار تركي آل الشيخ وجه الشكر له على تشجيعه لنادي براميدز، لافتًا إلى تلقيه العديد من الهدايا منه ودار بينهم حديث، موضحًا أنه أحب آل الشيخ فور لقائه، وهي محبة من عند الله.

وعن الاتهامات التي وجهت له بتحويل انتمائه، قال ” دربالة ” أنه حر في انتمائه للنادي الذي يفضله، مشددًا على أن ولاءه الأول والأخير لوطنه مصر أما تشجيع الأندية فهو حرية شخصية.