بالفيديو.. معاقبة 3 شباب بتنظيف محطة القطار بسبب ” كيكي “

نيودلهي(صدى):

عاقبت محكمة هندية ثلاثة شباب؛ لقيامهم بـ ” تحدي كيكي ” من خلال الرقص بجوار قطار متحرك في محطة القطارات.

ألزمت المحكمة الشباب بتنظيف محطة قطار لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكبل كبير ويوضح قيام الشباب بالتحدي في محطة القطار.

وأكد القاضى أن سلوك الـ3 شباب خاطيء، قائلًا ” الآن سوف يخلق ذلك العقاب وعيًا عامًا خلال الثلاثة أيام المقبلة، بأن ما حدث هو خطأ يضر بكم وبالآخرين “.

وكان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء رقص أحد الشباب بجوار قطار متحرك بينما يصوره صديقه من داخل القطار.

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