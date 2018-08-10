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” كندا ” تستغيث بدول أوروبية لحل أزمتها مع المملكة

” كندا ” تستغيث بدول أوروبية لحل أزمتها مع المملكة
نايف السالم(صدى):

صرح مسؤول بارز بالحكومة الكندية، بأن كندا بدأت في إجراء اتصالات مع دول أوروبية منها ” السويد وألمانيا ” ؛ وذلك للحصول على المساعدة في حل الخلاف القائم مع المملكة.

وأوضح المصدر أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيان فريلاند، تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين؛ للبحث عن حل ينهي الخلاف مع الرياض، وذلك وفقًا لـ ” فرانس برس ” .

وفي ذات السياق، كان المفوض البريطاني السامي السابق إلى كندا أنتوني كاري، قد قال في تصريح لـ ” رويترز ” ، أن ” أوتاوا ” تسعى إلى التواصل مع الإمارات وبريطانيا وحلفاء في المنطقة؛ وذلك لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة وإعادة العلاقات مع المملكة.


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 1 ساعة

يازين الشطور اللي عرف ان الله حق 💚 اللهم عزنا ولا تعز علينا 🇸🇦

[ عدد التعليقات: 3691 ] نشر منذ 1 ساعة

يصفون مع شريفة وساندوتش

[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 1 ساعة

بكل فخر حنا السعودية🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦.

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة

😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 1 ساعة

الحل عند سمو سيدي الله يطول بعمره ❤

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة

ليعرف العالم اجمع بان السعوديه ذات سياده وثقل دولي
العالم باجمع يتمنا رضاها
اعزك الله ياوطني

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة

ليعرف العالم اجمع بان السعوديه ذات سياده وثقل دولي
العالم باجمع يتمنا رضاها
اعزك الله ياوطني

[ عدد التعليقات: 51615 ] نشر منذ 1 ساعة

راع المثل قال // من لا لقى من يربيه .. سلمان الحزم يربيه ,,

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