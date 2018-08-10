” كندا ” تستغيث بدول أوروبية لحل أزمتها مع المملكة
صرح مسؤول بارز بالحكومة الكندية، بأن كندا بدأت في إجراء اتصالات مع دول أوروبية منها ” السويد وألمانيا ” ؛ وذلك للحصول على المساعدة في حل الخلاف القائم مع المملكة.
وأوضح المصدر أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيان فريلاند، تحدثت مع نظيريها في الدولتين الأوروبيتين؛ للبحث عن حل ينهي الخلاف مع الرياض، وذلك وفقًا لـ ” فرانس برس ” .
وفي ذات السياق، كان المفوض البريطاني السامي السابق إلى كندا أنتوني كاري، قد قال في تصريح لـ ” رويترز ” ، أن ” أوتاوا ” تسعى إلى التواصل مع الإمارات وبريطانيا وحلفاء في المنطقة؛ وذلك لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة وإعادة العلاقات مع المملكة.
طلال[ عدد التعليقات: 2690 ] نشر منذ 1 ساعة
يازين الشطور اللي عرف ان الله حق 💚 اللهم عزنا ولا تعز علينا 🇸🇦
qlq[ عدد التعليقات: 3691 ] نشر منذ 1 ساعة
…
يصفون مع شريفة وساندوتش
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1761 ] نشر منذ 1 ساعة
بكل فخر حنا السعودية🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦.
عمار[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة
😂😂😂😂
محمد[ عدد التعليقات: 308 ] نشر منذ 1 ساعة
الحل عند سمو سيدي الله يطول بعمره ❤
سام[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
ليعرف العالم اجمع بان السعوديه ذات سياده وثقل دولي
العالم باجمع يتمنا رضاها
اعزك الله ياوطني
سام[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 1 ساعة
ليعرف العالم اجمع بان السعوديه ذات سياده وثقل دولي
العالم باجمع يتمنا رضاها
اعزك الله ياوطني
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51615 ] نشر منذ 1 ساعة
راع المثل قال // من لا لقى من يربيه .. سلمان الحزم يربيه ,,