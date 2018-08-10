بدء الاختبارات الصيفية لطلاب الرياض الأحد المقبل

حمود العنزي(صدى):

من المقرر أن تبدأ بعد غد الأحد، الاختبارات النهائية للفصل الصيفي لـ 11484 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية في مدارس العاصمة الرياض.

ومن جانبه، أوضح حمد بن ناصر الوهيبي، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، أن الطلاب والطالبات يدرسون في 28 مدرسة موزعة جغرافيًا على منطقة الرياض، ويدرس لهم 350 معلمًا و 270 معلمة.

فيما لفت مدير ” تعليم الرياض ” ، إلى أنه قد تم توفير جميع الإمكانات للطلاب، من كتب ومستلزمات أخرى، كي يتمكنوا من الدراسة في جو مريح ومثالي.