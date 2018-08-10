المملكة تتمكن من تقليص عجز 6 أشهر إلى أقل من النصف

علي القحطاني(صدى):

تمكنت المملكة مؤخرًا من تحسين وضعها المالي بشكل كبير، حيث استطاعت تقليص حجم العجز إلى أقل من النصف، إذ وصل العجز في النصف الأول من العام الحالي 2018 نحو 41.7 مليار ريال، ليقل إلى أكثر من نصف العجز المتوقع من الحكومة، وذلك بقيمة 195 مليار ريال للعام الحالي.

جاء ذلك في تقرير ” الراجحي ” ، حيث تبين من خلاله أن الإصلاحات المالية التي أقرتها الحكومة ممثلة في ضريبة القيمة المضافة، والرسوم المفروضة على الأجانب والمرافقين، والضرائب الانتقائية، ومتحصلات الزكاة، كانت أهم الأسباب التي نتج عنها هذا التحسن المالي.

وكشف التقرير أيضًا، عن أسعار النفط المتوقعة، مبينًا أن متوسط أسعار النفط لـ ” خام غرب تكساس ” ، للربع الثاني، قد بلغ 66.4 دولار للبرميل، بنسبة ارتفاع 33.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ 49.7 دولار للبرميل في 2017، مؤكدًا أن الربع الثاني من العام الحالي، بلغت الإيرادات النفطية 184 مليار ريال.

وأشار التقرير، إلى أن السياسة المالية التوسعية ستستمر طوال النصف الثاني من 2018، مدعومة بمعدل الإيرادات غير النفطية المرتفع، متوقعًا تجاوز الإيرادات النفطية للعام الحالي الإيرادات المستهدفة بشكل مريح، مما سينعكس عنها دعم نمو الاقتصاد خاصة خلال الفترة الانتقالية الحالية.

فيما أكد تقرير ” الراجحي ” ، أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق أهدافها، لافتًا إلى أنها تعمل على دعم تحول الاقتصاد بطريقة ناجحة، وستتمكن من مقابلة أو تجاوز مستويات الإنفاق المستهدفة في موازنة العام الحالي، دون التأثير على عجز الموازنة المستهدف.