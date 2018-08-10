بالفيديو.. علامات تدل على الإصابة بمشكلات في الكلى وطرق مواجهتها

أماني الغامدي(صدى):

الكلى من الأجهزة الحيوية بالجسم، وأي مشكلات تحدث بها، قد تهدد حياة الإنسان بالخطر، وقد تسبب العديد من المضاعفات، وقد يعاني البعض مشكلات بالكلى، دون حتى أن يشعر بذلك.

وقدمت أخصائية التغذية رندا الديسي خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” دنيا يادنيا ” طرق اكتشاف وجود أي مشكلات بالكلى، وطرق علاجها والتخلص منها.

وقالت رندا ، كتير من الأشخاص لا يشربون الكثير من الماء وهذا ما يتسبب في حدوث اضرار بالكلى ، والأغلب يكون لديهم مشاكل بالكلى ولا يعلمون بها .

وتابعت رندا ، ومن أهم العلامات التي تٌشير إلى حدوث خطر ومشاكل بالكلى ، منها الشعور بمشاكل بالنوم ، فالطبيعي أن الانسان إذا لم يكن يمسك بالهاتف المحمول أو تناول كافيين فيأخذ فقط نصف ساعة للنوم ، لكن إذا لم يكن هناك سبب لعدم النوم فهذا دليل على وجود مشكلة ، وايضا من العلامات ، الشعور بالحكة الجلدية ، كما يوجد رائحة كريهة بالفم بالاضافة أنها تكون مقرونة بطعم معدني بالفم .

وأضافت رندا ، كما أن قلة الشهية خاصة باللحوم دليل على مشاكل بالكلى ، وانقطاع النفس الدائم ، واحتباس شديد في السوائل ، والشعور بأوجاع بالظهر بالاضافة إلى الشعور بالتقيأ الدائم .