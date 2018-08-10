” الحج ” تعلن رسوم إلغاء حجوزات حجاج الداخل

نايف السالم(صدى):

تستقبل وزارة الحج والعمرة إلغاء حجوزات حجاج الداخل الذين حجزوا مقاعد في شركات ومؤسسات الحجاج، بدءً من بعد غد الأحد.

وأوضحت الوزارة أن إلغاء الحجز يتم قبل طباعة تصريح الحج، من خلال تسجيل الطلب في بوابة المسار الإلكتروني.

كما أشارت إلى أنه في حال كان طلب الغلغاء بعد طباعة التصريح فإنه يتعين على صاحب الطلب تقدين إلغاء تصريح حجه إلكرونيًا عبر الدخول على نظام أبشر، وبعد التأكد من إلغاء التصريح يقوم بالدخول إلى المسار الإلكتروني لاستكمال عملية الإلغاء واستعادة المبلغ المدفوع بعد خصم الرسوم المقررة.

ولفتت الوزارة إلى أن إلغاء الحجوزات قبل دفع قيمة العقد سيكون مجانًا، وفي حال كان الإلغاء بسبب رفض إصدار التصريح من وزارة الداخلية فسيتم خصم ريال عن كل حاج مع إضافة 7.35 رسوم للتحويل البنكي.

وأضافت أنه إذا كان الإلغاء بعد دفع قيمة العقد وقبل طباعة تصريح الحج فيتم خصم 68.25 ريال عن كل حاج مع إضافة 7.35 ريال رسوم التحويل البنكي.