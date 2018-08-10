” امرأة ” تجمع بين 3 رجال في وقت واحد طمعا في المال

القاهرة(صدى):

تعرض رجل مصري في الأربعينات من عمره للغدر والخيانة من زوجته، التي قامت بالجمع بين 3 أزواج في ذات الوقت، ولم تكتفي بذلك فقط بل حاولت إثبات نسب ابنتها إلى زوج غير والدها الحقيقي؛ طمعًا في المال والورث.

وبالتطرق لتفاصيل القصة، يروي ” الزوج ” الذي تعرض للخيانة قصته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، قائلاً: ” تزوجتها عرفي لمدة 7 أشهر، واكتشفت فيما بعد أن زواجى منها باطل؛ لأنها متزوجة رسميًا من شخص آخر يعمل فى الخارج ” .

واستكمل: ” وبعد 7 أشهر فقط من زواجنا العرفى اختفت؛ وذلك بعد أن باعت الشقة التى سجلتها باسمها وسرقة عقد زواجنا العرفي، ومع مرور الوقت والبحث علمت أنها خططت بأن تنسب طفلتى لزوجها الذى عاد من الخارج؛ طمعًا فى أمواله والميراث ” .

وبعد أن اكتشف الرجل الأربعيني خداع زوجته له، قرر أن يقوم برفع دعوى إثبات نسب، إلا أن ” المرأة ” تلاعبت واستغلت عدم علم الرجل بموعد الجلسة وقامت بإجراء تحليل الـ ” دى إن إيه ” لطفلة أخرى؛ لإسقاط الدعوى، ليكتشف زوجها الأول أنه ” عقيم ” .

وتابع ” الرجل ” حديثه عن استمرار الزوجة في خداعها، قائلاً: ” لم تكتف بذلك ولم تتعظ، بل قامت بالزواج من رجل ثالث عربى الجنسية عرفيًا، فهى امرأة طامعة شهوانية تعشق المال والرجال وتعميها الثروة والذهب ” .

يُذكر أن الرجل تقدم باستئناف لإثبات النسب؛ مبررًا ذلك بأنه لا يريد أن تحمل ابنته لقب ” لقيطة ” وأنه يريد أن تحمل شهادة ميلاد جديدة يُثبت فيها أنه والدها.