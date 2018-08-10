مبتعثون بـ ” كندا ” : سيكون الرد قويا على التدخل الكندي في شؤون مملكتنا

علي القحطاني(صدى):

أعرب عدد من المبتعثين في كندا، عن الرفض المطلق للموقف الكندي، مؤكدين أنهم مع القرارات التي اتخذتها المملكة بقطع العلاقات مع كندا بعد التدخل السافر في شؤون المملكة.

وفي هذا السياق، عبر المبتعث عبدالرحمن عباس، عن رفضه للموقف الكندي، مشيرًا إلى أن الرد سيكون قويًا من قبل الشعب خاصة ” المبتعثين ” لكل من يتجرأ على سيادة المملكة؛ وذلك لوجود قيادة حازمة لا تتهاون مع كل متطفل.

أما عن الطالب المبتعث تركي محمد، فأوضح أن قرار انسحاب الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية سيكون له آثار سلبية؛ خاصة أن الطلاب السعوديين يشكلون النسبة الأعلى من بين طلاب العالم الدارسين في الجامعات الكندية.

كما أبان أن عدد من زملائهم الكنديين أعربوا عن رفضهم لموقف بلادهم؛ بعد تدخلها في شؤون المملكة.