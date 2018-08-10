مبتعثون بـ ” كندا ” : سيكون الرد قويا على التدخل الكندي في شؤون مملكتنا
أعرب عدد من المبتعثين في كندا، عن الرفض المطلق للموقف الكندي، مؤكدين أنهم مع القرارات التي اتخذتها المملكة بقطع العلاقات مع كندا بعد التدخل السافر في شؤون المملكة.
وفي هذا السياق، عبر المبتعث عبدالرحمن عباس، عن رفضه للموقف الكندي، مشيرًا إلى أن الرد سيكون قويًا من قبل الشعب خاصة ” المبتعثين ” لكل من يتجرأ على سيادة المملكة؛ وذلك لوجود قيادة حازمة لا تتهاون مع كل متطفل.
أما عن الطالب المبتعث تركي محمد، فأوضح أن قرار انسحاب الطلاب السعوديين من الجامعات الكندية سيكون له آثار سلبية؛ خاصة أن الطلاب السعوديين يشكلون النسبة الأعلى من بين طلاب العالم الدارسين في الجامعات الكندية.
كما أبان أن عدد من زملائهم الكنديين أعربوا عن رفضهم لموقف بلادهم؛ بعد تدخلها في شؤون المملكة.
alfahd42[ عدد التعليقات: 17813 ] نشر منذ 53 دقيقة
موفقين يارب
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51604 ] نشر منذ 39 دقيقة
كفو ياشبابنا ,,
,, وفقكم الله لما يحبه ويرضاه ,, آمين ,,
بن فرناس[ عدد التعليقات: 1556 ] نشر منذ 30 دقيقة
فرصه ذهبيه لطلب اللجؤ والحماية في الخارج لأصحاب الرأي .
alfahd42[ عدد التعليقات: 17813 ] نشر منذ 26 دقيقة
يطلبون الحمايه من من
الحامي الله والخير في بلادنا