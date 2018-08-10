هيئة ” الاتصالات ” تجيب على استفسار مواطن بشأن ارتفاع أسعار الباقات
ردت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على استفسار ” مواطن ” وشكوته من قيام بعض الشركات بالتعديل في ” الباقات ” وزيادة أسعارها.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لا نتحكم في الأسعار، ويتوفر حاليًا٥ شركات بباقات وأسعار مختلفة، وللعميل الحق في اختيار ما يناسبه ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2679 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله المستعان من ارتفاع اسعار الباقات وكذلك المكالمات والخدمات وو الخ !!!! 660 مليون من ظهور العملاء مع الأسف
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1754 ] نشر منذ 39 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل كل شي في ارتفاع لنا الله
زائر[ عدد التعليقات: 2616 ] نشر منذ 36 دقيقة
كيف الهيئة ما تتحكم بالاسعار وهي زمان حذرت الشركات من التنافس وخفض اسعار الباقات وان هذا مو تنافش شريف
يمكن الجميع يفتكر يوم كانت الساعتين بريال للمكالمة واسعار النت كيف كانت نازله