هيئة ” الاتصالات ” تجيب على استفسار مواطن بشأن ارتفاع أسعار الباقات

علي القحطاني(صدى):

ردت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، على استفسار ” مواطن ” وشكوته من قيام بعض الشركات بالتعديل في ” الباقات ” وزيادة أسعارها.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” لا نتحكم في الأسعار، ويتوفر حاليًا٥ شركات بباقات وأسعار مختلفة، وللعميل الحق في اختيار ما يناسبه ” .