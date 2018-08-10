موعد التشغيل التجاري لمشروع قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

يستعد مشروع قطار الحرمين إلى بدء التشغيل التجاري بعد انتهاء موسم الحج الحالي، حيث يتم وضع التسعيرة المناسبة لتذاكر الرحلات خلال الفترة الحالية.

وكان قطار الحرمين أوقف الرحلات التجريبية والمجانية على المسار بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمهيدًا للتشغيل الرسمي للمشروع خلال سبتمبر القادم.

يُذكر أن قطار الحرمين سيقوم بنقل ضيوف بيت الله الحرام والمعتمرين بين المدينتين المقدستين ابتداءً من موسم حج العام المقبل.

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