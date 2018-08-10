بالفيديو.. لاعب كرة سلة يحرز هدفا من طائرة تحلق بسرعة 70 ميل

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، نجم كرة السلة بول بولارد، لاعب فريق السلة الاستعراضي هارلم غلوبتروترز، وهو يستعرض مهاراته المدهشة، حيث تمكن من إحراز هدف مذهل من طائرة تحلق بسرعة 70 ميلًا في الساعة في السماء.

وأظهر المقطع، اللاعب ” بولارد ” ، وهو يركب طائرة من طراز ” سوبر كب ” ، ويدخل الكرة في السلة المثبتة على مدرج مطار ” وودباين ” في ولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة.

وجاء ذلك من خلال انحناء اللاعب من الطائرة، غير المزودة بأبواب، ليكون بذلك أول أفراد الفريق المبدع في تسجيل هدف من طائرة.

جدير بالذكر، أن ” بولارد ” ، قام من قبل بالعديد من تلك المجازفات الخطيرة، والتي كان من أخطرها انهيار لوح زجاجي خلفي للسلة في العام 2013، والذي تحطم على رأسه عندما أحرز هدفًا.