اليونايتد وليستر سيتي يفتتحا الدوري الإنجليزي بغيابات قوية
يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي، اليوم الجمعة، على ملعب ” أولد ترافورد ” في أول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.
ويسعى مانشستر لحصاد أول 3 نقاط له في البطولة، لبدء الموسم الجديد بطريقة قوية ومميزة، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بعد مانشستر سيتي.
وفي الوقت الذي يسعى في للفوز، يغيب عن اليونايتد 6 لاعبين؛ بسبب الإصابة وهم ” ماتيتش، هيريرا، دالو، روميرو، فالنسيا وماركوس رخو “، بالإضافة إلى عدم جاهزية اللاعبين العائدين مؤخرًا للتدريبات بعد المشاركة في مونديال 2018.
وعن الخصم، يبدأ ليستر سيتي الموسم الجديد دون نجمه الجزائري رياض محرز الذي رحل إلى صفوف فريق مانشستر سيتي مقابل 60 مليون إسترليني.
طلال[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 34 دقيقة
بالتوفيق لكم
ماجد[ عدد التعليقات: 2441 ] نشر منذ 33 دقيقة
نتمنى بداية نارية قوية ان شاء الله
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 1753 ] نشر منذ 33 دقيقة
ننتظرك ياصلاح
همس[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 33 دقيقة
❤️❤️❤️❤️
alfahd42[ عدد التعليقات: 17804 ] نشر منذ 11 دقيقة
حلو