اليونايتد وليستر سيتي يفتتحا الدوري الإنجليزي بغيابات قوية

نواف السالم(صدى):

يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي، اليوم الجمعة، على ملعب ” أولد ترافورد ” في أول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي.

ويسعى مانشستر لحصاد أول 3 نقاط له في البطولة، لبدء الموسم الجديد بطريقة قوية ومميزة، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بعد مانشستر سيتي.

وفي الوقت الذي يسعى في للفوز، يغيب عن اليونايتد 6 لاعبين؛ بسبب الإصابة وهم ” ماتيتش، هيريرا، دالو، روميرو، فالنسيا وماركوس رخو “، بالإضافة إلى عدم جاهزية اللاعبين العائدين مؤخرًا للتدريبات بعد المشاركة في مونديال 2018.

وعن الخصم، يبدأ ليستر سيتي الموسم الجديد دون نجمه الجزائري رياض محرز الذي رحل إلى صفوف فريق مانشستر سيتي مقابل 60 مليون إسترليني.