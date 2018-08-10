نائب صدام حسين يدعو العرب والمسلمين للانتفاضة ضد إيران

بغداد(صدى):

بعد مرور 30 عاما على الحرب ” العراقية الإيرانية ” ، دعا النائب السابق للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عزة الدوري، المسلمين والعرب، للانتفاضة ضد إيران، لتغيير واقع الفاسد الطارئ للعدوان الإيراني بالمنطقة.

وفي الذكرى الثلاثين للحرب العراقية الإيران، قال ” الدوري ” في كلمته بهذه المناسبة: ” كانت معركة العراقيين ضد مخطط العدوان الإيراني معركة فاصلة للدفاع عن وجود العراق وسيادته واستقلاله الوطني وحرية شعبه ومستقبله وكرامة أبنائه وهويته العربية والإسلامية وعن وجود الأمة العربية والإسلامية ” .

وأضاف نائب صدام حسين السابق: ” مرحبًا بالمظاهرات الاحتجاجية التي تعم مناطق عدة في العراق منذ عدة أسابيع، وتهدف بما في ذلك إلى التخلص من النفوذ الإيراني في البلاد ” .

واستطرد: ” حينما يقدم شعبنا العظيم شبابه وشيَّبه في هذه الانتفاضة الشعبية البطولية المتواصلة رغم كل المصاعب والتحديات لتغيير الواقع الفاسد الطارئ، فإن هذا هو طريق الخلاص من النظام الفاشي الإرهابي ” .