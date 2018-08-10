نائب صدام حسين يدعو العرب والمسلمين للانتفاضة ضد إيران
بعد مرور 30 عاما على الحرب ” العراقية الإيرانية ” ، دعا النائب السابق للرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، عزة الدوري، المسلمين والعرب، للانتفاضة ضد إيران، لتغيير واقع الفاسد الطارئ للعدوان الإيراني بالمنطقة.
وفي الذكرى الثلاثين للحرب العراقية الإيران، قال ” الدوري ” في كلمته بهذه المناسبة: ” كانت معركة العراقيين ضد مخطط العدوان الإيراني معركة فاصلة للدفاع عن وجود العراق وسيادته واستقلاله الوطني وحرية شعبه ومستقبله وكرامة أبنائه وهويته العربية والإسلامية وعن وجود الأمة العربية والإسلامية ” .
وأضاف نائب صدام حسين السابق: ” مرحبًا بالمظاهرات الاحتجاجية التي تعم مناطق عدة في العراق منذ عدة أسابيع، وتهدف بما في ذلك إلى التخلص من النفوذ الإيراني في البلاد ” .
واستطرد: ” حينما يقدم شعبنا العظيم شبابه وشيَّبه في هذه الانتفاضة الشعبية البطولية المتواصلة رغم كل المصاعب والتحديات لتغيير الواقع الفاسد الطارئ، فإن هذا هو طريق الخلاص من النظام الفاشي الإرهابي ” .
طلال[ عدد التعليقات: 2677 ] نشر منذ 57 دقيقة
رحم الله سعد بن ابي وقاص
عمار[ عدد التعليقات: 1243 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله يهدي الجميع ويصلح الاحوال
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 51593 ] نشر منذ 53 دقيقة
ياهلا بهاالمحيا ياذيبان ,,,,,,
,, حياك رب البيت واعزك يا عزت الدوري ، واعانك على اعدائك ,, آمين ,,
صاحي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 20 دقيقة
عزت الدوري اخر واحد يتكلم عن الشعب، حينما انتفظ الشعب عام ١٩٩١ ضد المقبور صدام تم دفن المحتجين احياء وحين انتفظ الاكراد تم ابادتهم بالكيماوي. والحين جاي يتكلم عن انتفاظة الشعب هذا المجرم.