بالفيديو.. البروكلي الحل المثالي لتنظيف رئتيك وحمايتها من السرطان

أميرة خالد(صدى):

من المعروف أن المقلعون عن التدخين يخشون كثيرا من تأثر رئتيهم بالسنوات التي اعتادوا فيها التدخين، والكثيرون يخافون الإصابة بسرطان الرئة، ويبحثون عن أي وسيلة تحميهم من ذلك.

ونستعرض أقوى وأفضل طعام يمكنه أن ينظف الرئتين، ويحميهما من السرطان، وهو البروكلي.

حيث وجد باحثون بمؤسسة روزيل باراك في نيويورك ، أن البروكلي يعتبر صديق للمدخنين لعمله على التقليل من الإصابة بسرطان الرئة ، فالخطوة الأولى للوقاية من السرطان هي الإقلاع عن التدخين ، ولمساعدتهم في ذلك عليهم تناول الخضار الهامة مثل البروكلي القرنبيط واللفت ويفضل أن تكون غير مطبوخه .