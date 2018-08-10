” السعودية للتمويل العقاري ” تؤكد: الفائدة الثابتة تحمي المقترض

عادل الحربي(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، عن فوائد القروض ذات الفائدة الثابتة بالنسبة للعميل.

وأكد ” سوسيني ” أن حصول المقترض على قرض بفائدة ثابتة يجعله صاحب حصانة أمام تقلب أسعار الفائدة مستقبلًا، كما يمكنه من تنظيم دفعاته الشهرية.

وأوضح أن الشركة ستمنح المؤسسات المالية التي تتعامل معها تمويلًا ضخمًا؛ لزيادة وتنويع خيارات التمويل العقاري للمواطنين، لافتًا إلى أن منتج القروض طويلة الأجل تهدف إلى زيادة خيارات المواطنين في الحصول على قروض ميسرة لفترة طويلة تصل إلى 20 عامًا وفائدة ثابتة.

ويعد منتج القروض طويلة الأجل بنسبة فائدة ثابتة مناسب للمواطنين الذين يتوقعون ارتفاع معدلات الفائدة مستقبلًا، أما القروض بفائدة متغيرة مناسبة للمقترضين الذين يتوقعون انخفاض أسعار الفائدة مستقبلًا.

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