اللجنة السعودية النيوزلندية تختتم أعمالها في أوكلاند

محمد السعران(صدى):

اختتمت اللجنة السعودية النيوزلندية اليوم أعمالها التي استمرت مدة يومين في مدينة أوكلاند بتوقيع محضر اللجنة بين معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ومعالي وزير التجارة وتنمية الصادرات النيوزلندي ديفيد باركر، بحضور القائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين في نيوزلندا صالح النويصر ، ومندوبي الجهات الحكومية المشاركين في اجتماعات اللجنة.

وقال الوزير الفضلي خلال الاجتماع الوزاري للدورة السابعة للجنة السعودية النيوزلندية المشتركة إن التجارة بين البلدين شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت من ٦٧٥ مليون ريال إلى مايقارب الثلاثة مليارات ريال خلال عام ٢٠١٦، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ستساهم في تطوير التعاون المستدام في جميع المجالات.

وأكد معاليه على أهمية دور اللجنة في دفع التعاون إلى مستويات أشمل وأعلى.

وأوضح مدير عام الإدارة العام للتعاون الدولي في الوزارة المهندس عبدالعزيز الهويش أن اللجنة الوزارية المشتركة أوصت بتعزيز العمل وعقد الشراكات لتحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، في المجال الدبلوماسي والقضائي، والتعاون التجاري والاستثماري، إلى جانب التعاون في مجال حماية المستهلك، ومجالات التقييس، والتعاون في المجال المالي والمصرفي، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتقنية المعلومات، والتعليم والتدريب التقني والمهني، والرياضة والمشاركات الجماعية. وبين المهندس الهويش أن اللجنة التي تأتي تأكيدا للعلاقات الودية والمصالح المشتركة بين المملكة ونيوزلندا أوصت بتعزيز العمل أيضا في المجال الغذائي وجودته والتعاون الزراعي والاستثمار، والتعاون في مجال الثقافة والسياحة.