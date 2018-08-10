النفط ينخفض دون الـ 72 دولارا للبرميل

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من أن النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين.

وبحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر أقرب استحقاق 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 71.89 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 66.56 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بفعل احتمال تباطؤ النمو العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية.