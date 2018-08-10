هبوط حاد في الليرة التركية

أنقرة(صدى):

هبطت الليرة التركية بشكل حاد مقابل الدولار خلال تداولات، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تعرض أوروبا لمخاطر من تراجع العملة الأمريكية.

وارتفع سعر الدولار إلى 6.0755 ليرة تركية بنسبة 9.46%، في الـ09:26 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، مسجله أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعدما أعرب المركزي الأوروبي عن قلقه من تعرض بنوك منطقة اليورو الرئيسية للمخاطر التركية، حيث واصلت العملة تراجعها مع عدم ظهور علامات على رفع الولايات المتحدة عقوبات رغم زيارة وفد تركي إلى واشنطن أمس.