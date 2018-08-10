تسريب صور مقصورة مرسيدس GLE 2019 الجديدة كليا

برلين(صدى):

لا تزال أمامنا بضعة أسابيع على تدشين مرسيدس GLE الجيل الثاني، مع ذلك، تسربت اليوم صور بألمانيا كشفت عن مقصورتها بالكامل.

كما نرى، فإنها تأتي بشاشتين 12.3 إنش تحيط بهما فتحات تهوية كبيرة، كما هنالك 4 فتحات تهوية أخرى بالكونسول الوسطي وأخرى خامسة بنهاية الجانب الأيمن.

بالإضافة إلى ذلك، هنالك مميزات يتضمنها مقود جديد مأخوذ من CLS، لوحة MBUX اللمسية للتحكم بالوظائف، مقابض ذات جلد سميك بالمنتصف.

على ناحية تصميم الخارجية، فإن لدينا فكرة تكاد تكون كاملة عنه أيضا، حيث رصدت GLE مؤخرا بتمويهات طفيفة كشفت أغلب تفاصيلها، ما أكد بأن الجيل الثاني للسيارة قادم مع تحسينات تطوريّة لا جذرية.

أما بالنسبة إلى المحركات، متوقع إتاحة خيارات بترول وديزل وهجينة، ذلك يتضمنه نسختين AMG بقوة 563 و603 حصان.

هذا وسيتم إزالة الستار رسميا عن مرسيدس GLE 2019 الجديدة كليا خلال الخريف المقبل، غالبا في أكتوبر بمعرض باريس للسيارات 2018، على أن تطرح بالأسواق العالمية مطلع العام المقبل.