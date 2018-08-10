عاملة منزلية تلقي بنفسها من الدور الرابع وتدخل في غيبوبة

خالد الظفيري(صدى):

شهدت منطقة ” المنقف ” بمحافظة الأحمدي بالكويت، اقدام عاملة منزلية غينية على إلقاء نفسها من الدور الرابع لأحد مكاتب العمالة المنزلية؛ مما أسفر عن تعرضها لكسور بالغة وخطيرة.

وبالتطرق لتفاصيل الواقعة، استغلت العاملة انشغالها عن العاملات وقامت نافذة غرفتها في الدور الرابع وألقت بنفسها، ونقلت العاملة إلى مستشفى العدان، وترقد حاليًا في العناية المركزة.

يُذكر أن النائب العام أمر بتسجيل القضية بأنها قضية جنائية تحت مسمى ” شروع الانتحار ” ؛ وذلك للوقوف على ملابسات القضية والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.