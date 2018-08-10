الذهب يتراجع بفعل صعود الدولار

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب في آسيا اليوم الجمعة، مقتربة من أدنى مستوى في عام لتأثرها سلبًا جراء ارتفاع الدولار في ظل تصاعد التوترات السياسية عالميًا.

وبحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1206.29 دولار للأوقية (الأونصة) ليحوم بالقرب من أدنى مستوياته في سنة عند 1204 دولارات والذي بلغه الأسبوع الماضي. ويتجه المعدن الأصفر صوب تسجيل خامس انخفاض أسبوعي على التوالي.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5 بالمئة إلى 1213.4 دولار للأوقية. بينما واصل الدولار، المُسعر به الذهب، اليوم مكاسبه ليبلغ أعلى مستوى في 13 شهرا مقابل سلة من العملات المناظرة في الوقت الذي واصلت فيه العملات الأوروبية مثل الجنيه الاسترليني واليورو خسارة قوة الدفع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 15.32 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 827.20 دولار للأوقية، فيما خسر البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 899.10 دولار للأوقية. وتتجه المعادن الثلاثة صوب تكبد خسارة على أساس أسبوعي.