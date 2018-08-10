الكشف عن حقيقة الإعلانات المنتشرة عن ” حج البدل “

نايف السالم(صدى):

علق محمد القرشي، عضو المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات حجاج الداخل، على الإعلانات المنتشرة بمواقع التواصل عن ” حج البدل ” بمقابل مادي.

وأوضح ” القرشي ” أن هذا يُعد مخالِفة للنظام، ويمكن أن تتحول إلى عمليات نصب واحتيال، مشيرًا إلى أن المسار الإلكتروني للحج يوفر خدمة آمنة ومضمونة؛ لأداء ” حج البدل ” في حالة المتوفَّى من الدرجة الأولى.

كما أبان أنه في حال رغب الشخص في الحج عن والده المتوفى مثلًا، فعليه التقديم عبر المسار الإلكتروني وإرفاق شهادة الوفاة، وسيحصل على التصريح بالحج.

وفي ذات السياق، قال الدكتور سعود الفنيسان، عميد كلية الشريعة السابق أن ” حج البدل ” أو حج النيابة، ثابت شرعًا، ويجوز للشخص أن يحج عن القريب والميت والعاجز.

حيث أوضح أنه في الوقت الحاضر يتقدم بعض الأشخاص لأداء حج البدل؛ للحصول على كلفة المعيشة فيأخذها ويأخذ اسم الشخص فيحج ويلبي عنه.

يُذكر أن بعض المصادر أشارت إلى أن بعض ناشري إعلانات ” حج البدل ” يطلبون مقابلًا ماليًّا، يصل إلى 3500 و4500 ريال لأداء الحج عن الشخص.