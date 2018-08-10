الأرصاد تحذر من سحب رعدية ممطرة بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، على منطقة مكة المكرمة تشمل , محافظة الطائف ،مشيرةً إلى أن هذه الحالة تبدأ من الساعة 10 صباحاً ، و تستمر حتى العاشرة مساءً .

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق،فضلاً عن اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني هناأو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.