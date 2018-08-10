بالفيديو.. مغني يقفز عن المسرح لضرب أحد معجبيه بعنف

أماني الغامدي(صدى):

أثار المغني الشهير ” مايك نيس ” ، عضو فرقة Social Distortion لأغاني الروك، ضجة واسعة بين جمهوره ومعجبيه ، عقب نشر مقطع فيديو له بمواقع التواصل الاجتماعي ، يرصد رد فعل غريب له ، أثناء تأديته معزوفته الموسيقية، في حفل الروك الذي أقيم بولاية كاليفورنيا .

حيث قام مايك بخلع جيتاره من فوق كتفه، وقفز من فوق خشبة المسرح، ليمسك بأحد المعجبين المشجعين من جمهور المتفرجين ويبدأ في ضربه بعنف، حيث لقنه العديد من اللكمات والضربات في وجهه.

جاء ذلك بعدما لاحظ مايك رجلا يضايق من حوله، وعندما علا صراخ الرجل المشجع، انزعج منه “مايك”، فقرر أن يخلع جيتاره ويقفز من فوق المسرح لينهال عليه ضربًا، وسط اندهاش الجمهور من رد فعله، وقد أسرع الأمن الخاص بالمسرح نحو “مايك” وقام بسحبه وإعادته مرة أخرى إلى خشبة المسرح وتهدئة الجو؛ لتكملة الحفل.

وحقق مقطع الفيديو نسبة مشاهدات عالية، وانهالت عليه التعليقات الساخرة والمضحكة، التى عبرت عن الدهشة من تصرف المغنى ورد فعله.