بالصور.. ظهور بقعة حمراء بكورنيش ” سيهات ” ومطالبة بمراقبة شبكات الصرف

نايف السالم(صدى):

وثقت بعض الصور التي التقطها مرتادون لـ ” كورنيش سيهات ” بالمنطقة الشرقية، ظهور ” بقعة حمراء ” بالكورنيش مساء أمس الأول.

حيث توقع مرتادو الكورنيش أن هذه البقعة ناتجة عن تصريف كميات كبيرة من المواد الكيميائية بمياه البحر، كما طالبوا بمراقبة شبكات الصرف بالمنطقة وتحديد الجهة المتسببة في ظهور البقعة ومحاسبتها.

وفي هذا السياق، كشف طلال الرشيد، رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية، أن الكميات المتدفقة تُوحي بوجود محطة قريبة للتخلص من المياه الحمراء.

فيما أبان مدير صحة البيئة ببلدية القطيف، أن البلدية تلقت بلاغًا من مواطن بتدفق مياه حمراء في مياه الخليج بـ ” سيهات ” وتمت مباشرة الموقع؛ وذلك لأخذ عينة لتحليلها في مختبرات أمانة الشرقية.

وعلى صعيد آخر، أوضح ضياء الأسعد، مدير فرع إدارة المياه بالقطيف أن المياه لا تمتلك خطوط تصريف في كورنيش سيهات، وأن خط التصريف في الموقع غير تابع لفرع الوزارة بالقطيف.

كما أشار إلى أن استقبال مياه الصرف الصحي من المخططات يتم بواسطة محطات صرف فرعية، وبعدها إلى محطات رئيسية ويتم إرسالها من المحطات الرئيسية إلى وحدات المعالجة الثلاثية.